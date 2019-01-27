Новости

На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви 07:15
Польша: Невозможно помешать строительству "Северного потока-2" 06:45
Около 100 судей Южной Кореи могут быть арестованы 06:36
Дипломаты из США покинули посольство в Каракасе 06:30
Камчатский вулкан Шивелуч поднял столб пепла на 4,5 км 06:07
Супруг Елизаветы II принес извинения пострадавшей из-за него женщине 05:48
Новейший эсминец класса Zumwalt вошел в состав ВМС США 05:24
Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами 04:55
США и Канада подняли свои самолеты из-за полета российских Ту-160 03:53
В Сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области 03:33
Посол Канады в КНР получил отставку после комментария по делу Huawei 02:32
В Бразилии 34 человека погибли в результате прорыва дамбы 02:06
Daily Telegraph извинилась перед Меланьей Трамп за искажение фактов о ней 01:31
В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную жертвам терактов 00:41
Погиб раненый при взрыве газа в кафе под Саратовом 00:25
В Луизиане пять человек погибли в результате стрельбы в парке 00:14
СК опубликовал видеозапись с места взрыва газа в кафе под Саратовом 26.01.2019
Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 26.01.2019
Небензя: Мадуро не нуждается в защите со стороны России 26.01.2019
В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий 26.01.2019
Во Франции "желтые жилеты" ворвались в полицейский участок 26.01.2019
МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с США 26.01.2019
Пострадавших при взрыве под Саратовом доставили в ожоговый центр 26.01.2019
В Сочи умерла 103-летняя вдова фронтовика, не дождавшись квартиры 26.01.2019
Небензя привел доказательства вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы 26.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
27.01.2019 06:36
Рубрика: В мире

Около 100 судей Южной Кореи могут быть арестованы

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Около ста бывших и действующих судей Южной Кореи могут быть арестованы в связи с делом экс-главы Верховного суда Ян Сын Тхэ, который недавно был заключен под стражу.

За решетку могут попасть все судьи, так или иначе замешанные в тех делах, в отношении которых Ян пытался оказать воздействие на итоговые вердикты корейской Фемиды. Правда среди экспертов все громче призывы не устраивать аналог "охоты на ведьм" и ограничиться наказанием лишь самых главных исполнителей.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
США могут пойти на сокращение или вывод войск из Южной Кореи

Напомним, что 23 января суд Сеула по Центральному округу согласился с доводами обвинения и выдал ордер на арест 71-летнего Ян Сын Тхэ, который с 2011 по 2017 годы возглавлял высшую судебную инстанцию страны - Верховный суд (ВС) Кореи. Этот случай стал первым в истории Южной Кореи, когда под арестом оказался председатель ВС. Нынешний глава Верховного суда Республики Корея принес публичные извинения народу Кореи в связи с инцидентом.

Ян Сын Тхэ обвиняется в том, что оказывал воздействие на коллег и различные суды, чтобы получить выгодные для действовавшего тогда правительства президента Пак Кын Хе вердикты по политически и общественно важным делам. Сам Ян категорически отвергает какие-либо нарушения закона со своей стороны.

Как сообщили источники в правовых структурах Кореи, следственная группа прокуратуры по Центральному округу Сеула, которая ведет дело Ян Сын Тхэ, взялась за остальных участников этого скандала. Речь идет в первую очередь о бывших и действующих судьях, которые так или иначе стали соучастниками Яна и согласились вынести необходимые ему вердикты по различным делам либо оказали ему помощь в этом.

Главные помощники экс-главы Верховного суда уже проходят как подозреваемые по делу, были допрошены, а несколько человек арестованы, теперь у прокуратуры дошли руки до всех участников этой схемы.
В Южной Корее с размахом отметят годовщину Олимпиады в Пхенчхане

По информации агентства "Енхап", всего насчитывается не менее ста бывших и действующих судей, а также ведущих сотрудников Администрации национальных судов Кореи. Все они могут быть арестованы либо как минимум на их арест будут запрошены ордеры. Судя по настрою следователей, они именно это и собираются сделать.

Однако в последнее время все громче стали призывы не устраивать "охоту на ведьм" среди судей. Как отмечают некоторые эксперты, некоторые судьи просто исполняли указания вышестоящий начальников, а потому необходимо сконцентрироваться на ключевых исполнителях и главных соучастниках Ян Сын Тхэ.

Кроме того, экс-глава Верховного суда пока еще не признан виновным, а лишь находится под арестом в качестве подозреваемого. Не исключено, что итоговый вердикт будет в пользу Яна, и он получит оправдательный приговор либо условный срок. Это неизбежно скажется на том, какое решение будут принимать в отношении его вольных или невольных соучастников.

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Польша: Невозможно помешать строительству "Северного потока-2"
В Сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области
Появилось видео с места массовой аварии под Москвой
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов