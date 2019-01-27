Около 100 судей Южной Кореи могут быть арестованы

Около ста бывших и действующих судей Южной Кореи могут быть арестованы в связи с делом экс-главы Верховного суда Ян Сын Тхэ, который недавно был заключен под стражу.

За решетку могут попасть все судьи, так или иначе замешанные в тех делах, в отношении которых Ян пытался оказать воздействие на итоговые вердикты корейской Фемиды. Правда среди экспертов все громче призывы не устраивать аналог "охоты на ведьм" и ограничиться наказанием лишь самых главных исполнителей.

Напомним, что 23 января суд Сеула по Центральному округу согласился с доводами обвинения и выдал ордер на арест 71-летнего Ян Сын Тхэ, который с 2011 по 2017 годы возглавлял высшую судебную инстанцию страны - Верховный суд (ВС) Кореи. Этот случай стал первым в истории Южной Кореи, когда под арестом оказался председатель ВС. Нынешний глава Верховного суда Республики Корея принес публичные извинения народу Кореи в связи с инцидентом.

Ян Сын Тхэ обвиняется в том, что оказывал воздействие на коллег и различные суды, чтобы получить выгодные для действовавшего тогда правительства президента Пак Кын Хе вердикты по политически и общественно важным делам. Сам Ян категорически отвергает какие-либо нарушения закона со своей стороны.

Как сообщили источники в правовых структурах Кореи, следственная группа прокуратуры по Центральному округу Сеула, которая ведет дело Ян Сын Тхэ, взялась за остальных участников этого скандала. Речь идет в первую очередь о бывших и действующих судьях, которые так или иначе стали соучастниками Яна и согласились вынести необходимые ему вердикты по различным делам либо оказали ему помощь в этом.

Главные помощники экс-главы Верховного суда уже проходят как подозреваемые по делу, были допрошены, а несколько человек арестованы, теперь у прокуратуры дошли руки до всех участников этой схемы.

По информации агентства "Енхап", всего насчитывается не менее ста бывших и действующих судей, а также ведущих сотрудников Администрации национальных судов Кореи. Все они могут быть арестованы либо как минимум на их арест будут запрошены ордеры. Судя по настрою следователей, они именно это и собираются сделать.

Однако в последнее время все громче стали призывы не устраивать "охоту на ведьм" среди судей. Как отмечают некоторые эксперты, некоторые судьи просто исполняли указания вышестоящий начальников, а потому необходимо сконцентрироваться на ключевых исполнителях и главных соучастниках Ян Сын Тхэ.

Кроме того, экс-глава Верховного суда пока еще не признан виновным, а лишь находится под арестом в качестве подозреваемого. Не исключено, что итоговый вердикт будет в пользу Яна, и он получит оправдательный приговор либо условный срок. Это неизбежно скажется на том, какое решение будут принимать в отношении его вольных или невольных соучастников.