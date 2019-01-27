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27.01.2019,  
11:53
Текст:  Светлана Цыганкова

Пистолет Glock научили считать патроны

Компания из США Radetec представила новую версию австрийского пистолета Glock. Теперь он умеет считать патроны. Показали новую версию оружия на выставке SHOT Show 2019 в Лас-Вегасе.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как сообщает портал TFB, пистолет оснащен затвором Smart Slide с OLED-дисплеем и толкателем патронов в магазине с датчиком положения. Это устройство разработали специально для Glock. С помощью этого устройства пистолет фиксирует, сколько патронов в осталось в магазине.

Затвор имеет контроллер, датчик патрона, модуль Bluetooth и OLED-экран. Он соединятся по беспроводному каналу с толкателем, который определяет свое положение в магазине. А контроллер точно посчитает число патронов. А еще Smart Slide может передавать данные специальному приложению для смартфона. И владелец пистолета получит информацию об общем расходе патронов по дням.

Однако, как пишет N+1, практическая ценность счетчика не очень высока. Многие виды оружия и так имеют затворную задержку, которая указывает на пустой магазин. Кроме того, бойцы сосредотачиваются на самой стрельбе, а не на подсчете использованных патронов. Сегодня существует два типа счетчиков: механические и электронные. Механические - через толкающую пружину в магазине воздействуют на индикатор боевого запаса, а электронные - считают остаток патронов по звукам выстрелов или по отдаче.

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