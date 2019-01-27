Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

Умер руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Это произошло вчера, в субботу. Причина смерти, как подтвердила "РГ" пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, острая сердечная недостаточность. Владимиру Васильевичу было 54 года. В новый состав правительства Москвы он пришел на работу почти в самом начале его формирования - в декабре 2010 года, возглавив департамент СМИ и рекламы. Уже тогда журналисты "Российской газеты" оценили открытость нового руководителя, готовность встречаться и объяснять политику правительства Москвы, каждый предпринимаемый властями шаг. А работы у этого департамента оказалось много: город был завешен рекламой, пестрые тряпки перекрывали все центральные магистрали, из-за них часто не было видно ни домов, ни неба. Борьба за очищение города потребовала не просто немало усилий, а общения с москвичами, с бизнесом, который в ходе ее не должен был пострадать.

И Черников это понимал и не жалел времени на общение с людьми.

В марте 2015 года его назначили главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы, а с 4 октября 2016 года - руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. На последнем месте работы мы узнали и другие его качества.

Смелость человека, который не боится взять на себя ответственность за самое трудное решение и в то же время умеет дорожить людьми. Что бы он ни делал, за какое бы мероприятие департамент не отвечал, безопасность москвичей для Владимира Васильевича была всегда на первом месте.

Журналисты "Российской газеты" искренне соболезнуют родным и близким Владимира Васильевича в их утрате. Светлая память хорошему человеку!