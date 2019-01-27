В Москве мужчина после "примерки" украл кольцо за 2 миллиона

В одном из московских ТЦ покупатель после "примерки" украл дорогое женское кольцо.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, инцидент произошел в торговом центре на Волгоградском проспекте, 125. Мужчина попросил на примерку кольцо, которое стоило более 2 миллионов рублей. Потом он сбежал вместе с драгоценностью.

По предварительным данным, похищенное кольцо было сделано из белого золота и украшено бриллиантами. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.