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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался бывший полпред президента в Мордовии Валентин Конаков

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: e-mordovia.ru / Официальный портал органов государственной власти республики Мордовия Фото: e-mordovia.ru / Официальный портал органов государственной власти республики Мордовия
Фото: e-mordovia.ru / Официальный портал органов государственной власти республики Мордовия

В воскресенье скончался видный мордовский политик Валентин Конаков - бывший полномочный представитель президента РФ в республике и экс-спикер Госсобрания РМ.

Об этом сообщил сайт органов госвласти РМ.

Валентин Васильевич Конаков родился девятого июня 1939 года в селе Кулясово Атяшевского района. В 1966 году окончил Мордовский госуниверситет им.Огарева, а в 1978-м - аспирантуру Московского лесотехнического института. Трудовую деятельность начал в 1966 году ассистентом в вузе. Затем - старший преподаватель, доцент, декан факультета механизации и электрификации сельского хозяйства, проректор по учебной работе, директор агроинститута МГУ им.Огарева.

С 1993-го по 2000 год занимал пост полпреда президента РФ в РМ. Позднее работал вице-премьером правительства республики. 28 декабря 2007 года Валентин Конаков был избран первым заместителем председателя Госсобрания РМ. А в 2010-м возглавил мордовский парламент, выполняя обязанности спикера до декабря 2011 года.

По неофициальной информации, похороны 79-летнего политика состоятся во вторник.

Общество Утраты Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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