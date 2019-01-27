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27.01.2019 17:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге началась реконструкция "Внимание, воздух!"

Текст: Евгения Цинклер
На Марсовом поле проходит военно-историческая реконструкция "Внимание, воздух!". Петербургские мальчишки в восторге: в центре города, недалеко от Вечного огня, много техники военных лет. Можно потрогать гаубицу, залезть на зенитку, поговорить и сфотографироваться с почти настоящим солдатом в военной шинели.
Фото: Центр патриотического воспитания "Дзержинец" Фото: Центр патриотического воспитания "Дзержинец"
Фото: Центр патриотического воспитания "Дзержинец"

Правда, в основном солдаты - симпатичные девушки. Молодые, но смелые и умело обращающиеся в военной техникой. На глазах у собравшихся горожан Женская восьмая зенитная батарея отражала огонь вражеского налета.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
В Ленинградской области реконструировали прорыв блокады

- К этому эпизоду военно-исторической реконструкции мы готовились очень серьезно: как морально, так и физически, - говорит Светлана, одна из реконструкторов. - Мы, девчонки, сами обслуживаем свои орудия, чистим, приводим в боевое положение. Это непросто. И очень приятно, когда блокадники подходят, обнимают и благодарят.

- Блокада Ленинграда - трудное испытание, которое пришлось мужественно пережить многим жителям нашего города. - отмечает генеральный директор Центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" Андрей Семенов. - Такие мероприятия, как наша патриотическая акция, помогают не забыть о духе людей, напомнить нынешнему поколению о невероятной силе воли петербуржцев и еще раз убедиться - в любой ситуации очень важно оставаться, в первую очередь, человеком.

После эпизода реконструкции акция продолжается: на Марсовом поле читают стихи и поют песни военных лет, неподалеку развернули полевую кухню. А в 20.00 здесь будет дан салют из батареи зенитных орудий - двенадцать залпов. Так же, как 75 лет назад, в день, когда ленинградцы праздновали долгожданное снятие блокады.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие прорыва блокады Ленинграда
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