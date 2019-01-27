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1 января 2019 г. 09:40
"Родина"
Текст: Елена Колоскова (начальник отдела Российского государственного архива кинофотодокументов.)
Родина - № 1(119)

"Многое показывать было нельзя..."

Тему 75-летия прорыва блокады завершаем снимками Всеволода Тарасевича, который почти всю войну провел в осажденном городе
Всеволод Сергеевич Тарасевич (на фото) - классик советской фотографии, которому в наступившем 2019 г. исполнилось бы 100 лет. Начинал он в 1940-м в ленинградском отделении фотохроники ТАСС. С начала Великой Отечественной войны - фотокорреспондент политического управления Северо-Западного, а затем Ленинградского фронта. Было ему тогда чуть больше двадцати.
Всеволод Тарасевич почти всю войну провел в осажденном городе
Всеволод Тарасевич почти всю войну провел в осажденном городе

Почти всю войну Всеволод Тарасевич провел в блокадном городе, постоянно выезжая на фронт, в войска, защищавшие Ленинград. При помощи старенькой "лейки" он создал пронзительную фотохронику будней осажденного Ленинграда. Его фотографии из обычной жизни говорили о происходящем гораздо больше, чем сводки Совинформбюро. Его интересовал не плакатный герой, а простой русский солдат, принявший на себя всю тяжесть военного лихолетья. Творческое наследие фотографа по праву рассматривается сегодня как явление мировой художественной культуры.
В Мультимедиа Арт Музее открылась ретроспектива Всеволода Тарасевича

Много лет спустя, в начале 1990-х, он напишет: "Во время войны многое показывать было нельзя. Таковы были условия цензуры. Но я снимал. И по обязанности, и по долгу... Среди фотографий есть и серые, и не очень резкие. Сработаны были старенькой "лейкой", которую всегда носил в кармане. Возможно, сегодня не всем понятно, почему так долго я смотрю на них, осторожно перебираю, помногу раз раскладываю. И не могу спрятать дрожащих рук...".

Самая большая коллекция фотографий из наследия В. Тарасевича (более 100 тысяч авторских негативов) хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Они были переданы нам вдовой фотографа Г.К. Карицкой. В настоящее время в общем доступе находится более 2,5 тысячи фотодокументов.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#фотографии
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Ко времени начала Первой мировой войны фотография уже прочно вошла в повседневную жизнь. С первых дней войны на фронт отправились фотокорреспонденты и кинооператоры. Немалую роль в документировании фронтовой жизни также сыграли фотографы-любители

#фотографы