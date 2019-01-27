Всеволод Сергеевич Тарасевич (на фото) - классик советской фотографии, которому в наступившем 2019 г. исполнилось бы 100 лет. Начинал он в 1940-м в ленинградском отделении фотохроники ТАСС. С начала Великой Отечественной войны - фотокорреспондент политического управления Северо-Западного, а затем Ленинградского фронта. Было ему тогда чуть больше двадцати.

Почти всю войну Всеволод Тарасевич провел в блокадном городе, постоянно выезжая на фронт, в войска, защищавшие Ленинград. При помощи старенькой "лейки" он создал пронзительную фотохронику будней осажденного Ленинграда. Его фотографии из обычной жизни говорили о происходящем гораздо больше, чем сводки Совинформбюро. Его интересовал не плакатный герой, а простой русский солдат, принявший на себя всю тяжесть военного лихолетья. Творческое наследие фотографа по праву рассматривается сегодня как явление мировой художественной культуры.

Много лет спустя, в начале 1990-х, он напишет: "Во время войны многое показывать было нельзя. Таковы были условия цензуры. Но я снимал. И по обязанности, и по долгу... Среди фотографий есть и серые, и не очень резкие. Сработаны были старенькой "лейкой", которую всегда носил в кармане. Возможно, сегодня не всем понятно, почему так долго я смотрю на них, осторожно перебираю, помногу раз раскладываю. И не могу спрятать дрожащих рук...".

Самая большая коллекция фотографий из наследия В. Тарасевича (более 100 тысяч авторских негативов) хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Они были переданы нам вдовой фотографа Г.К. Карицкой. В настоящее время в общем доступе находится более 2,5 тысячи фотодокументов.