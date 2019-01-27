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1 января 2019 г. 09:52
"Родина"
Текст: Вера Черенева
Родина - № 1(119)

Последний рейс баржи №752

Фильм режиссера Алексея Козлова "Спасти Ленинград" выходит в прокат
В основе фильма реальные события. В ночь на 17 сентября 1941 года немецкие бомбардировщики потопили на Ладоге баржу N 752, вывозившую из осажденного Ленинграда мирных жителей и курсантов военных училищ, Военно-морского имени Дзержинского, Военно-морского гидрографического имени Орджоникидзе...
Кадр из фильма "Спасти Ленинград"
Кадр из фильма "Спасти Ленинград"

На борту находилось от 1500 до 1700 человек. Выжили не более двухсот.

Обстоятельства трагедии долгие годы были засекречены. Лишь 14 лет назад некоторые архивные документы появились в открытом доступе. Так потомки узнали имя Ивана Дмитриевича Дорофеева, капитана буксира "Орел", который вел баржу в ту ночь.

Сделанный по памяти рисунок спасенного курсанта-дзержинца В.Д. Солонцова. 1991 год.

- Остальные персонажи вымышленные, - говорит режиссер Алексей Козлов. - Но когда три года назад было объявлено о начале съемок, со всех концов света посыпались письма от родственников выживших и погибших. Конечно, это налагало на нас огромную ответственность - перед памятью невозможно сфальшивить в самой мелкой детали.

Для актрисы Марии Мельниковой гибель баржи - очень личная история. / кадр из фильма "Спасти Ленинград"

Своя память - у юной петербургской актрисы Марии Мельниковой, сыгравшей главную роль. Ее дед, курсант Военно-медицинской академии, и его товарищи тоже должны были эвакуироваться на барже. Но в последний момент весь поток сняли с рейса. Впоследствии Рюрик Мельников стал знаменитым хирургом-онкологом, спас тысячи жизней.

Большая часть съемок проводилась на озере Ильмень в Новгородской области. В конце января фильм покажут почти в двух тысячах российских кинотеатрах, а первыми его увидят петербуржцы. Съемочная группа позвала на премьерные показы родственников тех, кто был на барже N 752.

Темы дня:
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