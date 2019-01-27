Фильм режиссера Алексея Козлова "Спасти Ленинград" выходит в прокат

В основе фильма реальные события. В ночь на 17 сентября 1941 года немецкие бомбардировщики потопили на Ладоге баржу N 752, вывозившую из осажденного Ленинграда мирных жителей и курсантов военных училищ, Военно-морского имени Дзержинского, Военно-морского гидрографического имени Орджоникидзе...

На борту находилось от 1500 до 1700 человек. Выжили не более двухсот.

Обстоятельства трагедии долгие годы были засекречены. Лишь 14 лет назад некоторые архивные документы появились в открытом доступе. Так потомки узнали имя Ивана Дмитриевича Дорофеева, капитана буксира "Орел", который вел баржу в ту ночь.

- Остальные персонажи вымышленные, - говорит режиссер Алексей Козлов. - Но когда три года назад было объявлено о начале съемок, со всех концов света посыпались письма от родственников выживших и погибших. Конечно, это налагало на нас огромную ответственность - перед памятью невозможно сфальшивить в самой мелкой детали.

Своя память - у юной петербургской актрисы Марии Мельниковой, сыгравшей главную роль. Ее дед, курсант Военно-медицинской академии, и его товарищи тоже должны были эвакуироваться на барже. Но в последний момент весь поток сняли с рейса. Впоследствии Рюрик Мельников стал знаменитым хирургом-онкологом, спас тысячи жизней.

Большая часть съемок проводилась на озере Ильмень в Новгородской области. В конце января фильм покажут почти в двух тысячах российских кинотеатрах, а первыми его увидят петербуржцы. Съемочная группа позвала на премьерные показы родственников тех, кто был на барже N 752.