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27.01.2019,  
10:41
Текст:  Алексей Иванов

Российских солдат снабдят реактивным "глазом"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Российские военные испытали в Сирии индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз". С помощью этого аппарата, оборудованного камерой высокого разрешения, можно получить сведения о боевой ситуации, когда противник скрывается за рельефом местности или постройками.

Сейчас комплекс проходит заводские испытания, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Глаз" запускается в воздух с помощью ручной ракетницы примерно на высоту 300 метров, там аппарат раскрывает парашют и медленно опускается, снимая происходящее на видеокамеру. Изображение передается на планшет бойца, применившего комплекс.

Основная сфера применения "Глаза" - ситуации повышенной опасности, когда самостоятельная рекогносцировка угрожает жизни военнослужащего. В первую очередь это городские бои, где противнику легко укрыться и устроить засаду.

Масса ракетницы для запуска аппарата составляет около 400 граммов, длина - 300 миллиметров. На максимальной высоте в поле зрения камеры попадает участок площадью порядка половины квадратного километра. При этом пока не ясно, предполагается ли потом повторное использование камеры, ведь в условиях боя она может быть повреждена или утеряна.

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