Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами

Смерч обрушился в субботу на аэропорт турецкой Антальи. Ураганный ветер перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету, а также поднял в воздух трап.

По данным РИА Новости, в результате травмы различной степени тяжести получили 12 человек. В Генконсульстве России в Турции уточнили, что россиян среди пострадавших нет.

Отмечается, что в провинции Анталья в последние дни наблюдаются аномальные природные явления, сильные дожди и ветры со скоростью более 100 километров в час, в том числе смерчи.