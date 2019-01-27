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27.01.2019,  
15:32
Текст:  Антон Валагин

В США рассказали о "смертельном щите" российской ПВО

"Новый железный занавес: российская ПРО бросает вызов американской авиации" - так озаглавил The Wall Street Journal  статью о российских зенитных системах С-400 "Триумф".

Фото: Популярная механика \ youtube.com
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В Сирии, вдоль своих юго-западных границ и до Полярного круга Россия выстроила смертельное кольцо противовоздушной обороны, которое оказалось сильнее американской воздушной мощи и заставляет Пентагон менять свои планы, если речь идет о соприкосновении с зонами работы российских комплексов, пишет WSJ. Издание также выражает обеспокоенность, что Россия продает "Триумфы" по всему миру, тем самым еще более сужая поле деятельности американских ВВС.

- С-400 по всем показателям превосходят зарубежные аналоги, предлагаемые на экспорт, - заявил на выставке в Чжухае руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Испытав полученные "Триумфы", китайские военные с ним согласились. Контракты о поставке С-400 заключили Индия и Турция.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для перехвата любых воздушных целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных модулей дальность действия системы вырастает до 600 км.

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