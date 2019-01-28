Ночную дозаправку Ту-160 над Арктикой сняли на видео

Дозаправку стратегического бомбардировщика Ту-160 над Арктикой показали на видео. Ночная дозаправка - это один из самых сложных операций, которые военные летчики выполняют в воздухе.

Видео представила телекомпания "Звезда". План действий стратегического бомбардировщика был таков: 16 часов полета, за это время подход к танкеру и ночная дозаправка в воздухе. После проход над нейтральными водами, разворот и возвращение на базу.

Взлетали бомбардировщики при температуре минус 25 градусов. Но для самолета это вполне комфортная температура. Плотный морозный воздух позволяет сократить разбег и сэкономить топливо на взлете.

На видео заметно, с какой точностью Ту-160 подходит к танкеру. Здесь важно найти точку встречи в ночном небе, удержать машину, которая, принимая топливо, стремительно тяжелеет. Летчики увеличивают скорость, но делать это нужно одновременно двум экипажам.

Совершив полет и дозаправку, Ту-160 возвращается на базу.

- Авиационная техника отработала без замечаний. Подтвердила свою работоспособность в любых районах, в любых климатических условиях, - дал оценку работе экипажа Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВКС России.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Является самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом.