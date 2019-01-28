Филиппины внесли в черный список 133 иностранца за грубость

В 2018 году 133 иностранных гражданина были внесены в черный список и получили отказ при попытке въехать на Филиппины из-за хамского поведения в отношении персонала местных аэропортов и сотрудников паспортного контроля. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

Самыми большими грубиянами оказались граждане Китая. 37 китайцев попали в черный список за отказ отвечать на вопросы, повышение голоса и прочее грубое поведение. На втором месте оказались американцы - 25, на третьем - граждане Южной Кореи (23 человека). Далее следуют японцы (9), граждане Саудовской Аравии (4 человека) и единичные представители других государств. Всего 133 человека.

В связи с этим власти рекомендовали "вести себя вежливо при общении с официальными представителями Филиппин, а также с персоналом аэропортов". Пресс-секретарь Бюро иммиграции Филиппин Дана Сандовал отметила, что "хотя нас просят максимально терпеливо относиться к въезжающим в страну иностранцам, но поведение некоторых не оставляет нам иного выбора, кроме запрета на въезд и внесение в черный список".

По сравнению с годом ранее черный список Филиппин несколько увеличился. В 2017 году в него были внесены 129 иностранцев.