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Рубрика: В мире

Франция создаст собственное гиперзвуковое оружие

Министр обороны Франции Флоренс Парли. Фото: AP Photo/Francois Mori Министр обороны Франции Флоренс Парли. Фото: AP Photo/Francois Mori
Министр обороны Франции Флоренс Парли. Фото: AP Photo/Francois Mori

Франция начинает программу создания собственного гиперзвукового оружия, заявила министр вооруженных сил страны Флоранс Парли. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP, не уточнив, где министр выступала, отметив лишь, что заявление было сделано в начале прошлой недели.

Фото: Минобороны РФ
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По словам Парли, планируется заключить контракт на создание ходового макета-демонстратора гиперзвукового планера. Будущий планер сможет развивать скорость свыше шести тысяч км/час, а первый испытательный полет состоится до конца 2021 года.

Министр обороны отметила, что в настоящее время многие страны оснащаются таким оружием, и Франция "не может себе позволить выжидать", - цитирует ТАСС. Парли напомнила, что три из пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН уже реализуют собственные программы создания гиперзвукового оружия: США, Россия и Китай.

Французский проект назван "V-MaX". Его головным подрядчиком будет авиационно-космический концерн Arianegroup. Министр пообещала, что данный проект станет настоящим технологическим прорывом с точки зрения военного потенциала в целом ряде областей.

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