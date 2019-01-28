Кириенко рассказал о зимних школах "Я профессионал"

Первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко рассказал, что главная ценность зимних школ, которые проводятся в рамках образовательной программы олимпиады "Я профессионал” - это коммуникации.

"Каждая зимняя школа "Я профессионал" - это десятки часов ценного общения: с ведущими профессионалами страны, коллегами, а возможно, вашими будущими работодателями. Это шанс не только узнать о последних трендах в вашей сфере, но и приобрести новые навыки, а также завести друзей и расширить базу профессиональных контактов", - заявил он в своем обращении к участникам этих школ.

На этой неделе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске и Тюмени открылись 24 зимние школы по 46 направлениям. Занятия продлятся до 2 марта. Более 300 тысяч студентов смогут получить новые знания от первоклассных специалистов в самых разных сферах: от медицины, педагогики, искусственного интеллекта до ядерной физики.

Сергей Кириенко в свою очередь подчеркнул, что само участие в зимних школах - это уже победа.

"Все вы получили высокие баллы на отборочном этапе олимпиады, выдержав серьезную конкуренцию с другими участниками, и прошли конкурс мотивационных эссе”, - сказал он и пожелал увезти из зимних школ много знаний, впечатлений и контактов. "И пусть эти образовательные форумы станут для вас не просто отлично проведенным временем, но и "топливом" для уверенного движения к новым достижениям и победам", - дал свое напутствие Кириенко.

В пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей" отметили, что программа школы составлялась совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по программированию принимает участие Яндекс, по экономике - Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике - Банк ВТБ, по ядерной физике - Росатом, а по строительству и материаловедению - Трубная металлургическая компания.

"Я - профессионал" - один из проектов АНО "Россия - страна возможностей", которая была создана по указу президента.