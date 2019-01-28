Кириенко рассказал о зимних школах "Я профессионал"

Новости

В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков 17:37
В Омске спортсмен умер на матче по флорболу 17:35
Сотрудники Русского музея отправятся в Москву за картиной Куинджи 17:33
Китайский пикап приедет в Россию весной 17:28
Вышел трейлер драмы Ксавье Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" 17:25
Во Франции сообщники отбили преступника у полицейского конвоя 17:24
В Ставрополе загорелся цех на заводе стеновых панелей 17:24
Евгений Чупрунов покинул пост ректора ННГУ 17:13
Ночную дозаправку Ту-160 над Арктикой сняли на видео 17:13
Госдеп признал представителем Венесуэлы в США однопартийца Хуана Гуаидо 17:09
Renault рассекретила интерьер нового Clio 17:07
В Петербурге завершено расследование смерти балетмейстера Мариинки 17:04
Атакованную тараканами петербургскую школу проверит прокуратура 17:02
В Екатеринбурге умер член ГКЧП Александр Тизяков 17:00
В США связали появление "Охотника" с сирийским опытом ВКС России 16:57
Истребитель разбился на севере Индии 16:50
Девушка из Брянска выиграла в лото "квартиру без очереди" 16:50
Сергей Собянин озвучил планы по развитию столицы в Год театра 16:43
Ученые УрФО предложили новый способ переработки отходов 16:37
Роскомнадзор рассмотрит законопроект о торговле персональными данными 16:35
Видео: В Пензе сбитый машиной пенсионер встал и продолжил путь 16:30
Актриса Кейт Бекинсейл госпитализирована с разрывом кисты яичника 16:20
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией 16:16
В Оренбуржье перекрыли трассу в Казахстан 16:15
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 16:15
Рубрика: Власть

Кириенко рассказал о зимних школах "Я профессионал"

Текст: Айсель Герейханова
Первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко рассказал, что главная ценность зимних школ, которые проводятся в рамках образовательной программы олимпиады "Я профессионал” - это коммуникации.

"Каждая зимняя школа "Я профессионал" - это десятки часов ценного общения: с ведущими профессионалами страны, коллегами, а возможно, вашими будущими работодателями. Это шанс не только узнать о последних трендах в вашей сфере, но и приобрести новые навыки, а также завести друзей и расширить базу профессиональных контактов", - заявил он в своем обращении к участникам этих школ.

Кириенко: Поддержка президента РФ со стороны молодежи выросла

На этой неделе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске и Тюмени открылись 24 зимние школы по 46 направлениям. Занятия продлятся до 2 марта. Более 300 тысяч студентов смогут получить новые знания от первоклассных специалистов в самых разных сферах: от медицины, педагогики,  искусственного интеллекта до ядерной физики.

Сергей Кириенко в свою очередь подчеркнул, что само участие в зимних школах - это уже победа.

"Все вы получили высокие баллы на отборочном этапе олимпиады, выдержав серьезную конкуренцию с другими участниками, и прошли конкурс мотивационных эссе”, - сказал он и пожелал увезти из зимних школ много знаний, впечатлений и контактов. "И пусть эти образовательные форумы станут для вас не просто отлично проведенным временем, но и "топливом" для уверенного движения к новым достижениям и победам", - дал свое напутствие Кириенко.

Сергей Кириенко: Число волонтеров выросло вдвое

В пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей" отметили, что программа школы составлялась совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по программированию принимает участие Яндекс, по экономике - Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике - Банк ВТБ, по ядерной физике - Росатом, а по строительству и материаловедению - Трубная металлургическая компания.

"Я - профессионал" - один из проектов АНО "Россия - страна возможностей", которая была создана по указу президента.

Власть Работа власти
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается
В феврале увеличатся пособия ветеранам и инвалидам
В кемеровских больницах началась массовая эвакуация пациентов