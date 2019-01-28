Кривой Рог остался без тепла

Почти 80 тысяч человек в Кривом Роге Днепропетровской области Украины в мороз остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает агентство "Украинские новости". Прорыв магистрального трубопровода диаметром 800 миллиметров теплотрассы Криворожской теплоцентрали произошел на улице Панаса Феденко.

Без отопления из-за утечки в теплоносителе остались жители 334 домов. В частности - 6 детских садов, 7 школ, 2 колледжа, 3 лицея, 2 спортивные школы, 2 центра детского творчества, 2 интерната и 2 поликлиники.

Как сообщили в департаменте благоустройства и жилищной политики Криворожского городского совета, сейчас коммунальные службы занимаются ликвидацией прорыва.