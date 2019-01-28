Загрязнения от стационарных источников, расположенных на Байкальской природной территории, увеличились в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 7,3 процента, а с 2012 годом - на 45 процентов и составили 701,5 тысячи тонн в год. Это постарались в основном тепловые электростанции, раскочегарив свои котлы на угольном топливе: каскад ангарских гидроэлектростанций не обеспечивает всей бурно прогрессирующей потребности. Есть и другие причины.

Вал отходов

Зачем же мы старались, призывая в свидетели академиков и пионеров-ленинцев, остановить Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), а на его месте развернуть рекреационную территорию невиданных масштабов и совершеннейшего благоустройства, чтобы в святую байкальскую целебную воду не упало ни пылинки, ни соринки? Однако "объем сбросов сточных вод в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 12,4 процента, а по сравнению с 2012 годом - на 26,2 процента и составил 582,4 миллиона кубометров, что свидетельствует об устойчивой тенденции увеличения объемов сброса неочищенных вод". Это цитаты из отчета Счетной палаты РФ (СП РФ) от 14 ноября 2018 года. Сам отчет объемный, подробный, до каждого растраченного рубля. Публикации "Российской газеты" по байкальским проблемам не были проигнорированы, наши оценки во многом совпадают с оценками Счетной платы, как и оценки ученых Лимнологического института (ЛИНа) Сибирского отделения РАН.

Над озером нависли миллионы тонн отходов БЦБК, что с ними делать, знают только ученые и "штучные" специалисты

Пять лет как остановлен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и утвержден бюджет на реализацию государственной федеральной программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории". Особо в этом бюджете выделялась статья на ликвидацию отходов, накопленных в результате полувековой деятельности БЦБК, квартировавшего прямо на берегу Байкала в устье речки Солзан.

За эти годы комбинат сокрушил столько древесины, что не только оголил окрестную тайгу, но и накопил более шести миллионов тонн отходов. В их накоплении участвовали и государство, и частный капитал.

Путь субсидий

"Российская газета" подробно писала о том, какие напасти обрушились на Байкал в последние годы - и массовая гибель нерпы, и активное бурное возрождение водоросли спирогиры, и появление сине-зеленых водорослей, невесть откуда прикочевавших в чистейшее озеро планеты...

Теперь над озером нависли миллионы тонн отходов, что с ними делать, знают только ученые и "штучные" специалисты. Но их не слушают. Зато выстроилась очередь за миллиардами, выделенными государством для ликвидации отходов. Со страниц "Российской газеты" ученые Лимнологического института СО РАН, других авторитетных научных учреждений Сибири и городов России предлагают запатентованные способы ликвидации отходов БЦБК. Вопреки очевидному, чиновники проталкивают в исполнители ответственного государственного заказа никому не известные ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Как установили аудиторы Счетной палаты и их коллеги из Иркутска и Улан-Удэ, госзаказчиками на реализацию мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) "Охрана озера Байкал" за период с 2015 по 2017 год и 9 месяцев 2018 года фактически израсходовано 8,39 миллиарда рублей. Или 69,7 процента от предусмотренных ассигнований.

За этот период Минприроды России предоставило из федерального бюджета только на финансовое обеспечение выполнения мероприятий ФЦП "Охрана озера Байкал" 3,07 миллиарда рублей субсидий. По состоянию на 1 января 2016 года основную долю остатка фиксирует Счетная палата, составляют неиспользованные субсидии, выделенные на реализацию мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов в объеме 2,749 миллиарда рублей или 98,4 процента.

При перечислении министерством регионам межбюджетных трансфертов особо закрученной получилась ситуация в Иркутской области. Минприроды России в 2017-2018 годах субсидировало Иркутску на ликвидацию накопленных отходов БЦБК 1,305 миллиарда рублей (в 2017 году -193,08 миллиона, в 2018-м - 1,11 миллиарда). Использовано за это время всего 193,08 миллиона рублей.

А куда делись остальные? Аудиторы проследили их путь. ФЦП "Охрана озера Байкал" - начало работ по ликвидации отходов БЦБК запланировано на 2012 год. Фактически приступили к реализации в 2013-м. Бумажно-канцелярская эпопея (с учетом необходимых процедур в экспертизе) завершилась в 2015 году. При этом минприроды ежегодно, начиная с 2013 года, перечисляло субсидии на реализацию "бумажных" мероприятий. Для этого было учреждено подведомственное предприятие "Центр развития водно-хозяйственного комплекса", ставшее дирекцией ФЦП "Охрана озера Байкал". Всего за 2013-2016 годы она получила 2,749 миллиарда рублей. Правда, в 2016 году минприроды опомнилось и заставило дирекцию вернуть всю полученную сумму в бюджет.

Дело пошло совсем не в ту сторону, когда полномочия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК, в середине 2016 года были переданы правительству Иркутской области. И уже в 2017 году минприроды перечисляет из федерального бюджета региону на эти цели 193,8 миллиона рублей (в том числе 95,1 миллиона рублей из областного бюджета). Когда заключались соглашения по этому делу, не было ни откорректированной и утвержденной по закону проектной документации и даже не найден источник финансирования этой корректировки. Не оформлены и другие важные документы.

Реальные риски

Единственным подрядчиком (исполнителем) закупаемых правительством Иркутской области работ была названа "Росгеология". Цена контракта была определена в 5,93 миллиарда рублей. При этом сама технология ликвидации отходов БЦБК к этому времени не была утверждена.

Счетная палата признала такие действия необоснованными и не соответствующими экологическим требованиям законодательства. При том, что предварительного обследования объекта до заключения контракта никто не проводил. Таким образом, по мнению аудиторов, госконтракт от 22 декабря 2017 года "заключен сторонами, которым заведомо было известно, что он не может быть выполнен из-за отсутствия откорректированной проектной документации. Указанный факт содержит признаки мнимой сделки, которая в соответствии со статьей 170 Гражданского кодекса РФ может быть признана ничтожной". К тому же стороны записали в сумму контракта уже оплаченные работы на 54,9 миллиона рублей и еще на 16 с лишним миллионов других "излишков".

За период с 2015 по 2017 год и 9 месяцев 2018 года госзаказчики ФЦП "Охрана озера Байкал" израсходовали почти 8,4 миллиарда рублей

26 марта 2018 года Росгеология известила Иркутск: она приостанавливает работы, пока не приведет всю проектно-сметную документацию в порядок. Но уже на следующий день, 27 марта 2018 года, заключает договор с "РГ-Экология", своей дочерней организацией, на выполнение тех же работ по отходам БЦБК на сумму 3,48 миллиарда рублей.

Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Экология" создано 11 января 2018 с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Официально его учредителями являются ООО "РГ-Иркутскгеофизика-1" и ООО "РГ-Иркутскгеофизика-2", образованные 30 марта 2017 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Смешно? Зато денежно.

При выборе подрядчика на исполнение госзаказа определяющими критериями отбора были опыт работы по профилю, наличие мощностей и высококвалифицированных кадров. Однако у всех этих ООО, кому отдали на реализацию госзаказ, нет ни опыта работы, ни оборудования и соответствующего персонала, что "создает реальные риски невыполнения означенных работ и неэффективного использования бюджетных средств", указывают аудиторы. "Невозможность выполнения государственного контракта от 22 декабря 2017 года в силу неактуального проекта является основанием для расторжения контракта по соглашению сторон", говорится в заключении Счетной палаты.

Но для иркутских виртуозов закон, видимо, не писан. Они тут же наделили особыми полномочиями областное минприроды, чтобы оставить все как есть. И пошла писать губерния... Дописалась до того, что запланировали такую "корректировку" технической документации, что стоимость ее получилась почти в три раза выше, чем сама документация. Позже "Главгосэкспертиза России" обнаружит, что бумажное творение управленцев превышает сметную стоимость проектно-изыскательских работ на 54,14 миллиона рублей.

Так не бывает! У нас еще и не так бывает.

Образовалась цепочка

За проверяемый период госзаказчики ФЦП "Охрана озера Байкал" израсходовали на реализацию мероприятий почти 8,4 миллиарда рублей. При этом госзаказчиком-координатором ФЦП "Охрана озера Байкал" - Минприроды России не исполнены полномочия по обеспечению координации деятельности государственных заказчиков, отмечает Счетная палата. Это привело к тому, что нынче невозможно оценить эффективность реализации ФЦП. Кроме того, говорится в отчете, "финансовые ресурсы, целевые показатели и ожидаемые результаты ФЦП не взаимосвязаны, в результате созданы риски недостижения целей и решения задач государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности".

Что ни говорите, а к особо доходным (и, само собой, к расходным) делам у нас приставлены истинные мастера своего дела. Так, перечисленный в 2017 году в соответствии с условиями контракта аванс в сумме 287,88 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 192,88 миллиона, до мая 2018 года не использовался и находился на отдельном банковском счете. Согласно сведениям банка о движении средств на нем за период с 1 декабря 2017 года по 1 апреля 2018 года набежало 5,36 миллиона рублей процентов.

Росгеология с мая 2018 года расходует выплаченный аванс, не отчитываясь перед заказчиком за расходы. Остаток средств на счете банка по состоянию на 1 августа 2018 года - 245,9 миллиона рублей. При этом "Росгеология" уведомила еще 26 марта 2018 года иркутское минприроды о приостановке исполнения контракта.

Получилось в итоге то, что получилось: образовалась цепочка. Минприроды России, которое передоверило свои функции своему "Центру развития водно-хозяйственного комплекса", затем и правительству Иркутской области, создали условия, которые привели к отвлечению средств федерального бюджета с 2013 по 2016 год в сумме 2,749 миллиарда рублей и с 2017 по 2018 год в сумме 1,305 миллиарда рублей. "Это создает риски недостижения целей и ожидаемого результата от ФЦП "Охрана озера Байкал", подчеркивают аудиторы.

А что за это время получил Байкал? Увеличение неочищенных стоков только в 2017 году на 582,4 миллиона кубометров. И устойчивую тенденцию к их увеличению. Постарались добродеи нашего озера.

Аудиторы Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс и Юрий Росляк вместе со своими коллегами из Иркутска Ириной Морохоевой и из Улан-Удэ - Евгением Пегасовым во время проверки государственного дела особой важности - защиты экологических интересов озера Байкал - столкнулись с вопиющими нарушениями причастных к этому делу исполнителей. Поэтому Счетная палата РФ направила материалы этой проверки в Генеральную прокуратуру РФ, Совет Федерации и Государственную Думу, правительство РФ, правительства Иркутской области и Республики Бурятия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Картинка с натуры

Фото: В.А. Короткоручко

Проблема рекультивации и утилизации шлам-лигнина из карт обсуждается с 1988 года. Предполагалась рекультивация шламонакопителей способом механического уплотнения осадка шлам-лигнина твердыми отходами производства - карта N1, зольной пульпой ТЭЦ БЦБК - карты N2-7. Ожидалось, что по мере реализации проекта (в результате постепенного обезвоживания и уплотнения шлам-лигнина) на месте карт-накопителей образуется естественно осушенный болотный комплекс. Проект был рассчитан на 18 лет (2000-2017 гг.), но до сих пор уплотнения и осушения не произошло.

Карты заполнены на 90-95 процентов шлам-лигнином 90-процентной влажности. Шлам содержит хлорорганику и дурнопахнущие токсичные газы: сероводород, метилмеркаптан и др. Предполагалось вывезти шлам-лигнин за пределы Байкальской природной территории. Кроме проблем с местом складирования и с последующей рекультивацией, с созданием специальных железнодорожных вагонов потребуется на вывоз не менее 50 лет с общими затратами свыше 17 миллиардов рублей. Предложения по сжиганию шлам-лигнина в плазмотронах, в специальных печах не осуществлены из-за дорогостоящей сушки и выделения сероводорода в рабочей зоне. Попытка сушки и сжигания шлам-лигнина из отстойников в 1988 году едва не привела к жертвам. Утилизация шлам-лигнина с бишофитом для изготовления железнодорожных шпал не осуществлялась из-за некондиционности и высокой цены получаемых шпал. В настоящее время шламонакопители Солзанского полигона занимают значительную площадь и представляют собой удручающую картину (см. нижний снимок).

Комментарий

Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства:

- С недавнего времени уже в новой структуре министерства наш министр Дмитрий Кобылкин назначил меня куратором этого направления, поэтому я с этим заключением Счетной палаты знаком. С аудиторами нужно согласиться, не закрывая при этом глаза на объекты по охране окружающей среды, которые были построены на Байкале в последние годы.

Думаю, основная проблема, которая сейчас будоражит местных жителей, это ликвидация последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В 2017 году полномочия по ликвидации последствий были переданы правительству Иркутской области, оно заключило контракт с единственным подрядчиком - акционерным обществом "Росгеология". Изначально компания планировала сразу же приступить к работе с разработанным ранее проектом. Но, погрузившись в вопрос, поняла, что по прежнему проекту цели не достигнуть и экологический баланс на территории не восстановить. Поэтому идет задержка, но она связана с тем, что "Росгеология" стремится сделать другой проект и действительно добиться хорошего результата.

Подготовила Алена Узбекова.

Компетентно

Как очистить Байкал?

Если сель сойдет с одного из отлогов Хамар-Дабана и по ложу рек (скажем, Солзан) ринется вниз на Солзанский полигон, где "лесенкой" расположены карты-отстойники отходов производства БЦБК, а оттуда, через речки Большая и Малая Осиновка, все это стечет прямо в озеро Байкал, будет такой объем нечисти, какой бы сбросил БЦБК за 700 лет своей работы. О реальных экологических рисках предупреждает Александр Сутурин, заведующий профильной лабораторией Лимнологического института Сибирского отделения РАН, научный руководитель научно-производственного альянса "Байкальский", автор патента N 2526983 на "Способ рекультивации карт-шламонакопителей предприятий по производству беленой сульфатной целлюлозы".

Чем обусловлены риски, Александр Николаевич?

Александр Сутурин: Прежде всего загрязнением подземных вод в районе карт-отстойников Солзанского полигона, в которых собраны отходы БЦБК. К переливам воды через дамбы карт 5, 6 и 7 и при сбросе зольной пульпы в реку Большая Осиновка, а оттуда в Байкал. Ведь карты расположены уступом одна под другой. Переполнение их в результате затяжных дождей или бурного таяния снегов и сброс жидких масс шлам-лигнина из верхней, 7-й, карты в 6-ю и до нижней, 1-й, по принципу домино, закончится катастрофическим селевым потоком. Он способен вынести все отходы в озеро, разрушив "по пути" железнодорожные и автомобильные пути. Это станет реальной катастрофой для Байкала и надолго может выбить его из числа туристических Мекк.

Вы не преувеличиваете опасность?

Александр Сутурин: Судите сами. Ученые нашего института давно работают над способом укрепления системы безопасности озера. Катастрофические сели в отрогах Хамар-Дабана происходят с точностью 25-40 лет. В 1932 году они уничтожили половину города Слюдянки. В 1971 году на отрезке от поселка Култук до города Бабушкин были снесены железнодорожные и шоссейные мосты Транссиба. В районе города Байкальска снесены автомобильные мосты, а 150-метровый участок железной дороги с насыпью сброшен в озеро. Верхние карты-отстойники 5, 6 и 7 тогда не были заполнены, поэтому сброса шлам-лигнина с селем не произошло.

А что нужно, чтобы произошло?

Александр Сутурин: Совпадение природных факторов: снежная зима (до трех метров снега), ранние июньские ливневые дожди (до 250 мм/сутки) и небольшое землетрясение.

Вы знаете, как это предотвратить?

Александр Сутурин: Мы знаем, как этого не допустить, то есть как устранить саму причину шлам-лигниновой катастрофы. Одни люди соорудили экологическую бомбу, а мы изобрели способ ее обезвредить. Быстрее, дешевле и эффективнее, чем другие. И даем гарантию, что это именно то, что нужно для безопасности Байкала.

Проблема рекультивации карт-шламонакопителей БЦКБ не решается уже более 30 лет. Все эти годы над озером как бы зависла эта экологическая бомба: упадет - не упадет, сработает - не сработает. Пока работал БЦБК, на него валились все шишки. Но теперь-то вам, специалистам, и карты в руки. Вы-то, ученые, что предлагаете?

Александр Сутурин: У нас есть наработки. За эти годы предложены различные технологии устранения этого источника загрязнения, но ни одна из них не решила существующую проблему. Предлагалась засыпка карт со шлам-лигнином строительным мусором, предлагались сушка и сжигание шлам-лигнина в печах, использование треххлористого железа для дезодорации выделяемых дурнопахнущих газов, заполнение карт зольной пульпой, а также самозарастание. Обезвоживание находящегося в картах шлам-лигнина пробовали получить путем вымораживания.

Предполагалось, что складированный в картах шлам-лигнин в зимнее время будет замерзать, обезвоживаться весной и уплотняться. Но без специальных процедур зимнего распыления шлам-лигнина обезвоживание его в картах не происходит.

Использование зольной пульпы ТЭЦ для покрытия карт, применявшееся с 80-х годов ХХ века, не привело к обезвоживанию шлам-лигнина, его уплотнению и удалению дурнопахнущих газов. Щелочной характер зольной пульпы способствует переходу шлам-лигнина в холодное состояние, а хлор-лигнина в раствор хлорфенолов. Вывоз шлам-лигнина из карт, сушка в центрифугах и фильтр-прессах с последующим сжиганием в специальных печах с добавлением нефтепродуктов уже на стадии подготовки к сжиганию шлам-лигнина из карт-отстойников приводили к выделению такого количества сероводорода, что в рабочей зоне оно превышало в 5-6 раз предельно допустимые концентрации. Различные проекты и предлагавшиеся способы рекультивации карт и утилизации шлам-лигнина не обеспечивают всех отходов БЦБК.

Это выводы ученых и специалистов только вашего института?

Александр Сутурин: Эксперименты по эффективному уничтожению вредных отходов БЦБК на протяжении десятков лет проводились совместно с учеными и специалистами других научных и проектных организаций Сибири. В том числе и с "Сибгипробумом". Это они проектировали БЦБК и вели авторский надзор строительства комбината.

Тогда почему же вы отстранены нынче от решения чрезвычайно обострившейся проблемы?

Александр Сутурин: Это вопрос не к нам. Так решило бывшее руководство минприроды. К сожалению.

Для очистки БЦБК предложена технология омоноличивания шлам-лигнина. Что это значит?

Александр Сутурин: Превращение "кисельной" массы шлам-лигнина в твердый, лишенный воды монолит. Чтобы потом его раздробить и отвезти подальше от Байкала, шлам-лигнин они хотели смешивать с известью и каменноугольной золой. Должен был образоваться камнеподобный монолит. Но просчитались, не учли, что в щелочных условиях шлам-лигнин переходит в коллоидный раствор. Образуется рыхлая масса с повышенным содержанием хлорфенолов: дорогостоящие манипуляции родили рыхлый, токсичный, дурнопахнущий продукт. Плодотворный почвогрунт из него получится, по мнению разработчиков, через 100 лет.

Примерно так видят процесс реализации своего проекта ученые Лимнологического института Сибирского отделения РАН.

Чем лучше ваш вариант?

Александр Сутурин: В результате проведенных экспериментов Лимнологическим институтом и "Сибгипробумом" мы установили: рекультивация карт шлам-лигнина БЦБК с использованием предложенного способа позволит вывезти золу из карт ее складирования (Бабхинский полигон), освободить их для рекреационных целей, рекультивировать карты Солзанского полигона и вернуть в нормальный оборот освободившуюся земельную территорию.

На Селенгинском ЦКК была применена технология создания композитных почвогрунтов из отходов производства: шлам-лигнина, коры, золы углей. Результат получился хороший, ожидаемый. Немаловажно, что запатентованный нами способ гораздо дешевле и, безусловно, надежнее.