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28.01.2019 17:46
Рубрика: Культура

Мадс Миккельсен приедет в Москву представить "Затерянные во льдах"

Текст: Сусанна Альперина

Даже удивительно, но датский актер Мадс Миккельсен ни разу не был ни в России, ни в Москве. Хотя в фильмографии актера есть картины, где он играл русских - например, композитора Игоря Стравинского.

Однако эта роль Миккельсена не так известна, скажем, как его работа в телесериале "Ганнибал", где он сыграл доктора Ганнибала Лектера. Или как его роль в фильме "Охота" Томаса Виттенберга, за которую он получил приз Каннского кинофестиваля в 2012 году как лучший актер. Всего в фильмографии Миккельсена более полусотни ролей. И одна из них - в фильме "Затерянные во льдах" - режиссер Джо Пенна получил в Каннах за эту картину "Золотую камеру" за лучший дебют.

Фото: "Централ Партнершип"/ видеосервис START
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Фильм был впервые показан в рамках Каннского кинофестиваля в 2018 году, а в российский прокат он выходит 21 февраля 2019 года. Вот и причина, почему Мадс Миккельсен приезжает в Москву - представить картину российским зрителям. Так что одно место, где его можно будет увидеть, уже известно: красная дорожка премьеры картины.

Фильм "Затерянные во льдах" рассказывает о пилоте по имени Хаксли (эту роль и играет Миккельсен), вертолет которого терпит крушение в арктической пустыне - ледяной, снежной, оторванной от мира - где температура воздуха может опускаться до 70⁰С. Он отчаянно борется за жизнь и даже научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях судьба сводит его со случайной попутчицей. Двое на краю земли - их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

Перед приездом в Россию актер специально записал короткое видео с обращением к отечественным киноманам, в котором продемонстрировал знание некоторых слов русского языка.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео
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