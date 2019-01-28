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28.01.2019 20:01
Рубрика: Общество

Минздрав хочет разрешить ввоз гашиша в РФ для исследований

Текст: Юлия Кривошапко

Минздрав России считает необходимым расширить квоту на ввоз в страну наркотических и психотропных веществ каннабиноидного ряда для медицинских исследований на базе ФГУП "Московский эндокринный завод".

Такой вывод можно сделать из пояснительной записки к проекту постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет об изучении наркоманического потенциала препаратов, содержащих каннабиноиды. Ведомство поясняет, что сейчас в нашей стране они используются для оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельности, но не для медицинских исследований. Уточняется, что в этом случае все виды деятельности с такими веществами, включая ввоз и переработку, в России распространятся госмонополия. 

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В то же время на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками применение каннабиса и его производных в медицинских целях обсуждается довольно активно.

Кроме того, медицинское применение лекарственных препаратов, содержащих каннабиоиды, разрешено в некоторых странах. В их числе Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Испания.

В Минздраве добавляют, что на все виды деятельности, связанной с разрешенным ввозом и оборотом наркотических и психотропных веществ в России распространятся госмонополия.

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