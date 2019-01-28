Первое издание "Героя нашего времени" выставят на торги

Первое издание романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" выставит на торги 9 февраля аукционный дом "Литфонд". Цена этого экземпляра начинается от 3,3 млн рублей. Отмечается, что издание представлено в двух хорошо сохранившихся переплетах эпохи. Первое отдельное издание "Героя нашего времени" вышло в типографии Ильи Глазунова, в 2-х частях, тиражом 1000 экземпляров, в 1840 году.

Юный писатель (а Лермонтов действительно был очень юн, когда начинал свой в будущем знаковый роман, находясь в ссылке на Кавказе в 1837 году) не задумывал "Героя нашего времени" как целостное произведение. Сначала в журнале "Отечественные записки" выходили отдельные повести с подзаголовком "Из записок офицера о Кавказе", критики положительно о них отозвались. Кстати, на рукописи сохранилось иное название романа, ведь изначально Лермонтов рассматривал другой вариант - "Один из героев нашего века", с явной отсылкой к вышедшему в 1836 году роману Альфреда де Мюссе "Laconfession d’un enfant du siècle" ("Исповедь сына века").

Ко второму изданию, увидевшему свет в 1841 году, Лермонтов написал общее предисловие, которое стало откликом писателя на критические разборы романа. Третье издание "Героя нашего времени" вышло уже после смерти автора.