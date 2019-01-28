Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.01.2019,  
16:03
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Президент Венесуэлы ознакомился с "глиссерным танком" VN-18 и БМП-3

Николас Мадуро опробовал на море боевую машину морской пехоты VN-18. Руководитель южноамериканского государства совершил продолжительный заплыв во время посещения базы военно-морских сил в штате Карабобо.

Венесуэла в настоящее время является единственным зарубежным покупателем китайских боевых машин семейства ZBD-05, в которое входят БМП под экспортным обозначением VN-18 и легкий танк VN-16. Всего было получено более полусотни единиц такой техники.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Войска ПВО России впервые применили новейшее оружие

Они различаются вооружением: на БМП стоит 30-мм автоматическая пушка, которая является клоном российской 2А72, а на танке - 105-мм нарезное орудие.

Машины оснащены мощными водометами и специальным оборудованием, позволяющим во время движения по водной поверхности выходить на глиссирующий режим. В результате максимальная скорость при десантировании на большом удалении от берега может достигать 45 км/ч. Скорость по суше - 65 км/ч.

Также в фотоматериалах, которые размещены в Twitter, можно увидеть и российские БМП-3, которые, как и БТР-80А, в настоящее время являются основными в сухопутных войсках Венесуэлы. Более двух сотен таких бронемашин планируют задействовать в широкомасштабных военных учениях, которые пройдут с 10 по 15 февраля.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Возможности очень тонкого белорусского пистолета показали на видео 25.01.2019
Т-34-85 против ПТРК: хуситы засняли уничтожение легендарного танка 25.01.2019
фото
"Миниатюрный Ка-27": разведывательный БПЛА соосной схемы создали в КНР 24.01.2019
Разломился пополам: появились фото разбившегося ракетоносца Ту-22М3 24.01.2019
бронетехника
Инженерные танки расчистили 1,5-метровые сугробы под Волгоградом 26.01.2019
Владимирский завод усовершенствовал танк "Армата" 24.01.2019