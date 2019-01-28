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28.01.2019 20:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший замначальника УВД Домодедово получил семь лет за вымогательство

Текст: Наталья Козлова

Оглашен приговор Александру Струкову, бывшему высокопоставленному сотруднику полиции. Им занимался Следственный комитет по Московской области. Сегодня Струков признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса - получение взятки, превышение должностных полномочий, применение насилия в отношении представителя власти.

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Следствие доказывало и суд с ним согласился, что в 2008 году бывший начальник УВД по городскому округу Домодедово организовал преступную группу, в состав которой вошел Струков и сотрудники отдела полиции. "Бригада" в погонах собирала взятки с владельцев грузов.

Схема преступлений была такова. Полицейские получали информацию о появлении товара без необходимых документов, организовывали досмотр грузовых автомашин. Эти машины задерживали, товар выгружали, автомобили отпускались, а за возврат товара от его владельца требовали деньги.

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Только по одному эпизоду за возврат товара полицейские получили 50 тысяч долларов от одной из коммерческих фирм.

Когда Струкова задерживали, он наехал на своем автомобиле на сотрудника правоохранительных органов. В итоге суд дал Струкову 7 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Остальные участники преступной группы уже выслушали свои приговоры.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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