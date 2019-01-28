Бывший замначальника УВД Домодедово получил семь лет за вымогательство

Оглашен приговор Александру Струкову, бывшему высокопоставленному сотруднику полиции. Им занимался Следственный комитет по Московской области. Сегодня Струков признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса - получение взятки, превышение должностных полномочий, применение насилия в отношении представителя власти.

Следствие доказывало и суд с ним согласился, что в 2008 году бывший начальник УВД по городскому округу Домодедово организовал преступную группу, в состав которой вошел Струков и сотрудники отдела полиции. "Бригада" в погонах собирала взятки с владельцев грузов.

Схема преступлений была такова. Полицейские получали информацию о появлении товара без необходимых документов, организовывали досмотр грузовых автомашин. Эти машины задерживали, товар выгружали, автомобили отпускались, а за возврат товара от его владельца требовали деньги.

Только по одному эпизоду за возврат товара полицейские получили 50 тысяч долларов от одной из коммерческих фирм.

Когда Струкова задерживали, он наехал на своем автомобиле на сотрудника правоохранительных органов. В итоге суд дал Струкову 7 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Остальные участники преступной группы уже выслушали свои приговоры.