Кадровые решения в отношении сотрудников Третьяковки примут в ближайшие недели

После инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее, где та выставлялась, начались масштабные проверки безопасности. Не избежать сотрудникам и дирекции музея и кадровых решений. Директор Третьяковки Зельфира Трегулова уточнила, что рассматривать дела рядовых сотрудников будет музейная администрация, а руководителями займется Министерство культуры.

"Мы сейчас формируем приказ, проводим полную комплексную проверку системы безопасности [галереи]. Я думаю, что в течение максимум двух недель, может быть, и быстрее", - рассказал о сроках принятия кадровых решений директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Напомним, в воскресенье 27 января картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили прямо из выставочного зала на глазах у многочисленных посетителей: злоумышленник спокойно подошел к картине, снял ее со стены и покинул выставочный зал. К счастью, похитителя задержали, а похищенное полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. Видимых повреждений картина не имеет.