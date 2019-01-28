Крупная авария произошла в новой Москве

На пересечении Киевского и Боровского шоссе в Москве произошло столкновение четырех машин. Четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Ранее информационные агентства сообщали о столкновении восьми машин. Но здесь дело кроется в подробностях аварии. Допустим, водитель одного автомобиля уходя от столкновения резко вывернул руль, его занесло, и он врезался в одну машину, затем другую. Задетая им машина отлетела в четвертую. Все они встали на дороге. Но в них последовательно врезались еще несколько автомобилей. А это уже другие аварии, которые к первой не имеют отношения. То есть произошло несколько ДТП, самое крупное из которых - из четырех автомобилей.