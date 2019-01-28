Подмосковный гипермаркет с трещиной признали безопасным

Гипермаркет "Глобус" в подмосковном Щелкове вновь начал работать. Образовавшаяся в перекрытии трещина, из-за которой магазин закрывался на несколько дней, признана неопасной.

"Специалистами были проведены исследования оценки технического состояния сборных железно-бетонных конструкций и здания гипермаркета "Глобус", с использованием мобильного диагностического комплекса "Струна-Стрела-П". Выявлены незначительные дефекты сборных железобетонных конструкций. Угрозы возникновения дальнейших дефектов и угрозы обрушения не обнаружено", - заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

По заключению экспертов, трещина образовалась из-за комплексного воздействия от вибрации вентиляционного оборудования и вибрации обводненных грунтов.