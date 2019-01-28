На курском участке Юго-Восточной железной дороги скорый поезд "Белгород - Москва" столкнулся с трактором, выехавшим на пути.

ДТП произошло в 12 часов 40 минут на переезде в Солнцевском районе Курской области. В ЮВЖД подчеркнули, что тракторист выехал на пути, несмотря на запрещающие сигналы. Машинист скорого поезда, увидев на путях трактор, стал сигналить и попытался экстренно остановить состав. Однако столкновения избежать не удалось.

В настоящее время водитель трактора в больнице. К счастью, никто из локомотивной бригады и пассажиров не пострадал, схода вагонов не произошло, и в 13 часов 35 минут поезд продолжил движение. В ЮВЖД отметили, что на график движения других поездов авария не повлияла.