Третьяковская галерея открылась после кражи картины Куинджи

Посетителей начали пускать в Инженерный корпус Третьяковской галереи, где размещается экспозиция Архипа Куинджи. В основном здании - выходной день. Как сообщает РИА Новости, перед входом собралась огромная очередь.

Накануне на выставке произошло дерзкое похищение полотна под названием "Ай-Петри. Крым". 31-летний подозреваемый на глазах у посетителей и сотрудников музея снял картину, вытащил ее из рамы и покинул галерею. После инцидента Третьяковка была закрыта для посещения. В ней проводились следственные действия.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Его обнаружили в коттедже в Подмосковье. Спрятать картину он не успел, по предварительным данным, полотно не пострадало.