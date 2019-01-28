Читинских школьников посадят на карантин из-за гриппа

В школах Читы из-за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ с 29 января объявят карантин. Когда дети смогут вернуться к занятиям, пока неизвестно.

"Учебный процесс в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей (вне зависимости от возраста), а также проведение массовых культурных, спортивных и иных мероприятий с объединением детей разных групп будет приостановлен до особого распоряжения", - сообщается на сайте городской администрации.

Предложение приостановить учебный процесс для уменьшения числа заболевших внес главный государственный санитарный врач по Забайкальскому краю. Комитет образования идею поддержал.