На Колыме бывшего следователя обвинили в краже золотых вещдоков

Бывшего следователя УФСБ по Магаданской области обвинили в хищении промышленного золота из вещественных доказательств по уголовным делам, которые находились у него в производстве. Дело в отношении экс-правоохранителя рассматривает Тихоокеанский флотский военный суд.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, разбирательства проходят в закрытом режиме, поскольку в деле есть документы, содержащие гостайну.

По версии следствия, бывший сотрудник УФСБ изымал из вещдоков золото и подменял его другими драгоценными металлами.

Адвокат подозреваемого сообщил агентству, что ни золота, ни крупных сумм денег у его подзащитного не нашли. Свою вину он отрицает.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов" и по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Судебное следствие продолжается.