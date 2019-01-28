Житель Чебоксар попытался взорвать квартиру, чтобы скрыть убийство

В Чебоксарах задержали местного жителя, который пытался взорвать квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщает следственное управление СК по Чувашии, утром 26 ноября в дежурную часть МЧС поступил звонок с сообщением о задымлении в однокомнатной квартире в одном из многоэтажных домов по проспекту Ивана Яковлева. Когда пожарные потушили очаг возгорания, то обнаружили на кухне тело 37-летнего владельца квартиры с резаными ранами на шее и правой руке.

Подозреваемого в преступлении удалось найти в короткие сроки. Им оказался 29-летний житель города Чебоксары. Он задержан и в ходе допроса уже признался в своей причастности к убийству. Следователи ходатайствуют об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ночь на субботу чебоксарец в ходе пьяной ссоры несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Тот потерял много крови и скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег одежду убитого и включил газовую плиту. Потом вышел из квартиры, заперев дверь, а ключ выбросил в мусоропровод.

Как отмечают представители регионального следственного управления, задержанный мужчина ранее был судим за грабеж и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.