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28.01.2019 12:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Перми началась операция по спасению дрейфующих кораблей

Текст: Алексей Трапезников

Сегодня утром в Перми началась спасательная операция по выводу унесенных ледоходом судов, которые вмерзли в лед недалеко от Коммунального моста через реку Каму.

Фото: РИА Новости
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Как пояснили в пресс-службе администрации города Перми, в спасательной операции используется буксир-толкач "Шлюзовой-102", который пробил канал до вмерзших в лед судов и пришвартовался к ним. Завтра начнется второй этап спасательной операции - буксировка судов к месту безопасной стоянки.

Напомним, 23 января из-за резкого подъема воды в Каме от городского причала оторвался теплоход "Иртыш" и дебаркадер. Позднее они вмерзли в лед чуть ниже по течению. Находившиеся на судах люди были эвакуированы.

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