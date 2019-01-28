В Перми началась операция по спасению дрейфующих кораблей

Сегодня утром в Перми началась спасательная операция по выводу унесенных ледоходом судов, которые вмерзли в лед недалеко от Коммунального моста через реку Каму.

Как пояснили в пресс-службе администрации города Перми, в спасательной операции используется буксир-толкач "Шлюзовой-102", который пробил канал до вмерзших в лед судов и пришвартовался к ним. Завтра начнется второй этап спасательной операции - буксировка судов к месту безопасной стоянки.

Напомним, 23 января из-за резкого подъема воды в Каме от городского причала оторвался теплоход "Иртыш" и дебаркадер. Позднее они вмерзли в лед чуть ниже по течению. Находившиеся на судах люди были эвакуированы.