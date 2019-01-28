В Самаре сотрудники ФСБ изъяли арсенал оружия

В рамках масштабной совместной спецоперации ФСБ России, МВД России и Росгвардии в 32 регионах сотрудники управления ФСБ по Самарской области изъяли у двоих граждан России арсенал оружия и боеприпасов.

Были изъяты пистолеты, пистолеты-пулеметы, револьверы иностранного производства, винтовка Horhe Jager, пистолет Gloсk-19, более 1780 патронов различного калибра.

Оружие и основные части к нему, по данным следствия, задержанные заказывали в интернете на специализированных ресурсах.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст. 223 (незаконное изготовление оружие) УК РФ.