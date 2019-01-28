В Удмуртии трое мужчин погибли при пожаре

В удмуртском селе Дебесы трое мужчин в возрасте 20, 36 и 53 лет погибли при пожаре. Еще одного с резаными ранами, которые он получил, выбираясь из горящего дома через окно, доставили в больницу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Накануне происшествия ранее судимые отмечали освобождение одного из них из тюрьмы. Выпивали, а потом уснули. Во время сна и произошло возгорание. Предположительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту происшествия следователи начали проверку: осмотрели место трагедии, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства произошедшего.