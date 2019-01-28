Видео: В Пензе сбитый машиной пенсионер встал и продолжил путь

В сети появилось видео с регистратора автомобиля, заснявшего необычное ДТП в центре Пензы. На перекрестке улиц Суворова и Кулакова на пешеходном переходе мужчину сбил легковой автомобиль, который решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. Сделав несколько кульбитов в воздухе, пешеход встал на ноги, и убедившись, что у машины тоже нет повреждений, продолжил свой путь.

На кадрах видно, как пожилой мужчина вместе с толпой пешеходов выходит на дорогу, ускоряется и попадает под двигавшийся автомобиль. Удар пришелся по касательной, его смягчила зимняя одежда и снег, который изрядно усыпал улицы Пензы.

"Железобетонный по выдержке пешеход! Реально! Нервы как трос! Вот это спокойствие", "Да, это же терминатор вернулся", - удивляются пользователи соцсетей.

В управлении ГИБДД по Пензенской области предупреждают, что из-за неблагоприятных погодных условий ситуация на дорогах остается напряженной. За минувшие выходные в регионе произошло более 120 ДТП, одна женщина погибла. Еще одна 83-летняя пенсионерка была сбита на пешеходном переходе и госпитализирована.