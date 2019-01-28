В Кемерове назвали причину пожара с восемью пострадавшими

Сегодня утром в Кемерове произошел пожар в многоэтажном доме по улице Ленина. Восемь жильцов дома поступили в больницу с отравлением угарным газом.

Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило в дежурную часть МЧС в семь часов утра по местному времени.

- На момент прибытия пожарных с балкона шестого этажа шел густой дым. На балконе девятого этажа находились люди, которые просили о помощи, - рассказала "РГ" представитель ГУ МЧС по Кемеровской области Татьяна Зазирная. - При помощи автолестницы были спасены один взрослый и два ребенка. Еще 23 человека пожарные эвакуировали по лестничным маршам.

Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Как сообщает ТАСС, восемь жильцов дома (трое детей и пять взрослых) поступили в Кемеровскую областную больницу. У них диагностировано отравление угарным газом.