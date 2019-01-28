В Омске проверят информацию об издевательствах в детском саду

Омские власти начали проверку сообщений о жестоком обращении с детьми в городском детском саду №330.

Об инциденте в социальной сети написала мама одного из воспитанников.

- К нам пару месяцев назад пришла новая воспитательница. Как оказалось, она заклеивала ротики нашим деткам скотчем! В дальнейшем запугивала детей, чтобы они не говорили родителям! Все-таки не все дети смогли молчать и все рассказали и показали дома, как над ними издевались в садике, - рассказала в одном из омских пабликов омичка Елена Полозова.

- Воспитательница, о которой идет речь, написала заявление об увольнении по собственному желанию, - прокомментировали ситуацию в Департаменте образования города Омска. - С 25 января она в учебном учреждении не работает. Директор создала комиссию по проверке изложенных родителями фактов.

Проверку начал и следственный комитет.

- После тщательного выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка действиям работников детского сада, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.