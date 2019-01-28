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28.01.2019 17:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе загорелся цех на заводе стеновых панелей

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В столице Ставрополья начался пожар в цехе лакокрасочных изделий завода стеновых панелей, который располагается на улице Селекционной.

Четверо пострадали при пожаре на складе пиломатериалов в Томске

Это промышленная зона, жилых домов в непосредственной близости от предприятия нет.

- Площадь возгорания по предварительным данным составляет 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Вокруг места пожара наблюдается сильное задымление. На место стянулись пожарные расчеты, тушение продолжается. Угрозы распространения огня, по словам представителя ведомства спасателей, нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь
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