В Ставрополе загорелся цех на заводе стеновых панелей

В столице Ставрополья начался пожар в цехе лакокрасочных изделий завода стеновых панелей, который располагается на улице Селекционной.

Это промышленная зона, жилых домов в непосредственной близости от предприятия нет.

- Площадь возгорания по предварительным данным составляет 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Вокруг места пожара наблюдается сильное задымление. На место стянулись пожарные расчеты, тушение продолжается. Угрозы распространения огня, по словам представителя ведомства спасателей, нет.