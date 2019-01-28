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28.01.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Осетии со стрельбой задержали мужчин, избивших полицейских

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

Во Владикавказе задержали троих мужчин, которые подозреваются в том, что избили полицейских. Против 24-летнего и 34-летнего жителей города Беслана и 27-летнего жителя селения Суадаг возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителей власти".

По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 25 января этого года. Инспекторы ДПС, находясь во Владикавказе на пересечении улицы Красногвардейской и проспекта Косты, заметили машину ВАЗ-2115, которая двигалась по дороге задним ходом, нарушая правила. Полицейские начали преследовать автомобиль и остановили его напротив ресторана "Жемчужина".

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- Далее водитель этой машины вышел из нее и забежал на территорию ресторана, - сообщили в пресс-службе управления СК по Северной Осетии. - Инспектор ДПС подошел к группе молодых людей, среди которых находился водитель данного автомобиля, и потребовал его отправиться к остановленной машине и показать документы. Однако мужчина ответил, что не является водителем данного транспортного средства и документов при себе не имеет. После этого полицейского окружила группа людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и стала требовать, чтобы он не применял меры административного характера к водителю. Получив отказ, один из них, выражаясь нецензурной бранью, внезапно нанес удар кулаком по голове инспектору ДПС. От этого полицейский упал на землю. В это время подбежали еще двое и стали избивать другого сотрудника МВД, нанося удары кулаками по лицу, при этом сорвали у него погон и нагрудный знак сотрудника полиции.

Далее, по данным следствия, инспекторы ДПС, отбиваясь от нападавших, применили имевшееся при них табельное оружие, стреляли в воздух и силой задержали троих мужчин. Сами сотрудники полиции получили ссадины и ушибы головы и лица.

Сейчас следователи уточняют все обстоятельства этого инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью, причиненного сотрудникам полиции, отсматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения. В ближайшее время суд должен принять решение о возможной мере пресечения в отношении задержанных мужчин, подозреваемых в нападении, на время расследования.

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