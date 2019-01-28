Атакованную тараканами петербургскую школу проверит прокуратура

Прокуратура Санкт-Петербурга и городское управление Роспотребнадзора проведут совместную проверку школы, в которой произошло нашествие насекомых. Снимки из образовательного учреждения, где тараканов и клопов нашли не только на полу, но и в еде, ученики и их родители опубликовали в социальных сетях.

"Прокуратура проверит соблюдение требований федерального, в том числе, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности образовательного учреждения", - сообщили в ведомстве.

Подключились к ситуации и специалисты Роспотребнадзора, которые приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию.

Напомним, поводом к проверке стали многочисленные жалобы на то, что в школе №291 Красносельского района завелись насекомые. По словам родителей, вывести тараканов и клопов не помогла даже проведенная ранее дезинфекция.