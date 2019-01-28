Из нарколаборатории в Старой Руссе изъяли 1,2 килограмма амфетамина

В Новгородской области в городе Старая Русса сотрудники полиции закрыли подпольную лабораторию. Незаконный бизнес наладил 29-летний ранее судимый житель Мурманской области.

По информации УМВД по Новгородской области, нарколабораторию мужчина организовал в обычной пятиэтажке в центре города. Квартира была арендована на длительный срок. Чтобы не вызывать подозрений у соседей, мужчина даже оборудовал там специальную систему вентиляции.

Амфетамин сбывался на территории Старой Руссы, отдельные партии увозились в Петербург.

В ходе обыска полицейские изъяли приспособления и различные реагенты, используемые для изготовления наркотика, материалы для их упаковки и расфасовки, а также 1,2 килограмма амфетамина.

Кроме того, в квартире оперативники обнаружили в нарколаборатории более 600 тысяч рублей и иностранную валюту. По предварительным данным, это выручка от продажи наркотиков в зимние праздники.

По факту незаконного производства и покушения на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.