Калининградец угрожал убить жену ложкой для обуви за плохую уборку

31-летняя женщина, позвонившая ночью в полицию, попросила защиты от мужа, который избивает ее и грозит убить.

Участковые ОМВД России по Московскому району Калининграда выехали на место происшествия - в квартиру по улице Суворова. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, супруг женщины был нетрезв, его доставили в отдел для разбирательства.

Как выяснили полицейские, глава семейства вернулся домой поздно ночью и начал выражать жене претензии по поводу того, что она якобы плохо убралась в квартире. В результате между супругами произошел шумный скандал.

Из квартиры участковые изъяли табуретку и ложку для обуви, которыми мужчина угрожал убить супругу в присутствии несовершеннолетних детей. В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК "Угроза убийством". Подозреваемый во всем признался и пообещал впредь не поднимать руку на жену.