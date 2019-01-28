Сотрудники Русского музея отправятся в Москву за картиной Куинджи

Сотрудники Русского музея, в собрании которого находится картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", отправятся за ней в Москву. Во вторник они осмотрят шедевр, украденный накануне из Третьяковской галереи. Полотно нашли на следующий же день.

- Наши специалисты завтра будут в Москве, чтобы осмотреть картину, - сообщила корреспонденту "РГ" представитель пресс-службы Русского музея. Известно, что за картиной отправятся хранитель и реставратор.

На выставку в Третьяковку, как ранее рассказала ее директор Зельфира Трегулова, работа Куинджи возвращена не будет.

Напомним, "Ай-Петри. Крым" была похищена прямо с выставки знаменитого пейзажиста, которая продолжается в Москве.