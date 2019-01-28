В Петербург придет эпидемия гриппа

В Северной столице количество заболевших гриппом и ОРВИ находится в пределах эпидпорога, однако уже в ближайшую неделю он может быть превышен. Об этом ТАСС рассказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По словам эксперта, количество обращений петербуржцев в больницу постепенно растет. Сейчас в неделю регистрируется около 1,5 - 2 тысяч заболевших ОРВИ, но в ближайшее время эти значения увеличатся.

- Когда именно это произойдет, мы сказать пока не можем, но если сработает многолетний сценарий, то эпидемия гриппа традиционно начнется в феврале-марте, - отметила Ирина Чхинджерия.

При этом более защищенными в момент разгула вируса будут чувствовать себя те, кто вовремя предпринял меры - в этом году в Петербурге прививки сделали 50, 8 процентов населения.

При первых же симптомах заболевания медики советуют не тянуть и сразу обращаться к врачу. Сделать это необходимо при резком повышении температуры, головной боли, "ломоте" в мышцах и суставах.

- Хочу напомнить, что если есть эти признаки, нужно идти в больницу, а не на работу, - подчеркнула начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В Ленинградской области вспышка гриппа уже обернулась закрытием школы в Тихвине. По данным областного управления Роспотребнадзора, в учреждении одновременно заболели около 250 детей. Подхватили болезнь и несколько педагогов.