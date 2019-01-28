В Петербурге скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева

В Петербурге на 72-м году жизни скончалась легендарная советская лыжница Нина Балдычева, неоднократная победительница Олимпийских игр. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

Нина Балдычева родилась в Порховском районе Псковской области, окончила Ленинградский техникум физической культуры и спорта. В сборной СССР выступала с 1969 года и уже на следующий год к ней пришел первый большой успех.

На чемпионате мира в Высоких Татрах в Чехословакии Нина Балдычева заняла первое место в эстафетной гонке 4х5 километров и получила бронзу в индивидуальном забеге на пять километров.

В 1976 году в австрийском Инсбруке она выиграла олимпиаду в эстафете 4х5 километров и стала обладательницей бронзовой медали в пятикилометровой общей гонке. Четыре года спустя на олимпиаде в США Нина Балдычева получила серебро в эстафете.

Также на счету Нины Балдчевой множество побед на всесоюзных первенствах. За активную деятельность она награждена двумя орденами "Знак почета", а также медалью "За трудовое отличие".