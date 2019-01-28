Два самолета опасно сблизились в небе над Ростовской областью

Пассажирский Boeing и бизнес-джет Falcon опасно сблизились в небе над Ростовской областью. Как сообщает Интерфакс, вертикальное расстояние между лайнерами в критической точке сократилось менее чем до 350 метров.

Boeing летел из Стамбула в Москву. В определенный момент на самолете сработал автоматический сигнал об опасном сближении. Falcon летел встречным курсом в южном направлении. Лайнеру пришлось экстренно набрать высоту, чтобы избежать потенциальной опасности.

В итоге самолеты благополучно разошлись, в результате инцидента никто не пострадал.