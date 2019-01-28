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28.01.2019 16:40
Проект: В регионах

ФОРЭС продолжает повышать зарплату и развивать социальное партнерство

Компания "ФОРЭС" продолжит повышать уровень средней зарплаты своего производственного персонала. Планируется, что с февраля 2019 года он превысит 40 тысяч рублей. Размер второго повышения, намеченного на вторую половину года, определит стабильная работа предприятий. Пока в качестве ориентира установлены 42 тысячи рублей. В 2020 году предполагается достичь рубежа в 45 тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- За последние два года наша компания вложила в модернизацию производства три миллиарда рублей, - сообщил исполнительный директор "ФОРЭС" Михаил Ловков 24 января, выступая на встрече комиссии представителей трудовых коллективов. - Это бóльшая часть прибыли. Обновлялись при этом как производственное оборудование, так и природоохранные системы. Производительность обновленных линий возросла почти вдвое, и это вполне могло привести к сокращению коллектива. Но для малых городов, где работают наши заводы, и для их жителей рабочие места - вопрос жизни. Чтобы не допустить сокращения, мы сделали все, чтобы получить у нефтяников более объемный заказ на пропанты…

Одним из рыночных преимуществ "ФОРЭС" на российском рынке пропантов всегда было и остается высокое качество. Однако, чтобы обеспечить нынешний коллектив работой, пришлось несколько снизить отпускную цену. Это скажется на прибыли и ужесточает требования к себестоимости. Но развитие продолжится, и все рабочие места сохранятся. Такое решение, отметил М. Ловков, принял генеральный директор и основной владелец компании Сергей Шмотьев.

За год - с 1 декабря 2017 по 1 декабря 2018 года - число сотрудников "ФОРЭС" даже возросло на 200 человек. Исполнительный директор компании предложил заводчанам и их советам, СТК, принять активное участие в работе над новым коллективным договором, который должен быть заключен до 10 марта. Мнение СТК, считает Михаил Ловков, обязательно должно учитываться при распределении путевок в летние детские лагеря, материальной помощи и ряда других элементов социального пакета, который предоставляет компания. Их голос должен активнее звучать и при обсуждении вопросов, связанных с трудовыми отношениями.

За те три года, что в компании действовал прежний колдоговор, целый ряд механизмов социального партнерства подтвердил свою эффективность. Развивается, например, система соглашений по охране труда.

Как отметил, выступая на встрече, заместитель исполнительного директора по охране труда и промышленной безопасности Николай Шедловский, в 2018 году в рамках такого соглашения на обеспечение спецодеждой, средствами защиты, обучение охране труда, проведение обязательных профилактических медосмотров в компании было израсходовано более 35 млн рублей. Затраты на питание работников составили 14,8 млн рублей.

В 2019 году в рамках нового соглашения по охране труда запланировано израсходовать почти 105 млн рублей. Кроме того, продолжается работа над улучшением условий труда, в том числе снижением запыленности на рабочих местах, обеспечением безопасности.

Динамика роста заработной платы в компании "ФОРЭС":

- 2014 г. - 27,0 тыс. руб.

- 2015 г. - 31,0 тыс. руб.

- 2016 г. - 32,0 тыс. руб.

- 2017 г. - 36,0 тыс. руб.

- 2018 г. - 38,0 тыс. руб.

С начала своей производственной деятельности (с 2002 г.) компания ни разу не допускала задолженности перед своими работниками. Зарплата всегда выплачивалась полностью и в срок.

Средняя зарплата производственного персонала в целом по "ФОРЭС" в настоящее время по-прежнему превышает аналогичную во всех городах, где работают предприятия компании. Уступала ей в первой половине 2018 года и среднемесячная заработная плата одного работника в Свердловской области, которая по официальным данным составляла 36.830 рублей.

Компания "ФОРЭС" (www.foresltd.com):

Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года на семи производственных площадках в Свердловской и Курганской областях по уникальной собственной технологии выпускает пропанты - материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам. Выпуская более 70 тысяч т пропанта в месяц, занимает около 60% российского рынка.

Контакт: Андрей Расторгуев, зам. исп. директора ООО "ФОРЭС" по связям с общественностью, +7 (912) 66-16-700, pr@foresltd.ru

 

Пресс-релиз предоставлен компанией ООО "ФОРЭС"

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