Новости

На Колыме бывшего следователя обвинили в краже золотых вещдоков 09:47
СМИ: Лидер венесуэльской оппозиции консультируется с армией 09:46
В Челябинской области на пожаре погибла восьмилетняя девочка 09:40
В Абакане и Красноярске проверяют данные о минировании 09:38
Четырехлетний ребенок пострадал в кемеровском питомнике маламутов 09:35
Две трети россиян считают, что взрослые дети должны жить отдельно 09:25
В Омске проверят информацию об издевательствах в детском саду 09:23
США приняли назначенца Гуаидо в качестве "временного поверенного" 09:19
Четверо пострадали при пожаре на складе пиломатериалов в Томске 09:19
В Саратове учителей заставили убирать снег в мусорные мешки 09:17
В Хакасии полицейские спасли щенков на железной дороге 09:13
Трамп две недели назад уже обсуждал применение силы в Венесуэле 09:09
Видео: как машина проедет по бездорожью без амортизаторов 09:00
Минфин предложил сосредоточить валютные операции госучреждений в Казначействе 08:42
В Самаре сотрудники ФСБ изъяли арсенал оружия 08:36
Роспотребнадзор подвел результаты "горячей линии" по такси и каршерингу 08:33
Подозреваемый в хищении картины Куинджи задержан 08:12
В Приморье будут учить музейных работников 07:40
В России ограничили проценты и неустойку по кредитам до одного года 07:21
Сибиряков массово эвакуируют из-за сообщений о минировании 07:20
В Якутии произошло задымление в шахте золотого рудника 07:17
В Кемерове назвали причину пожара с восемью пострадавшими 06:56
Депутат Рады назвал МВФ "захватнической организацией" 06:55
Акции компании "Русал" выросли на бирже после снятия санкций США 06:40
В Кемерово восемь человек пострадали при пожаре в жилом доме 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
28.01.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области на пожаре погибла восьмилетняя девочка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области выясняют обстоятельства пожара, в котором погибла восьмилетняя девочка и пострадали еще три человека. В больницу с ожогами разной степени тяжести доставлены мужчина, женщина и пятилетняя сестра погибшей, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

В Курганской области при пожаре погибли трое детей

- Сегодня в три часа утра в одном из домов по улице Зеленой города Миасса произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС было обнаружено тело восьмилетней девочки, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - С места происшествия госпитализированы мужчина, женщина и пятилетняя сестра погибшей. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

Как сообщили в минздраве региона, состояние пострадавшего на пожаре мужчины крайне тяжелое. Он получил ожоги 60 процентов тела, находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По поводу его дальнейшего лечения запланированы консультации со специалистами областного ожогового центра.

Пострадавшая женщина находится в состоянии средней тяжести в отделении травматологии. Пятилетняя девочка получила небольшие ожоги. Ее состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

На месте происшествия работают пожарные дознаватели и следователи СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в следственном ведомстве региона.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Венгрия отказалась давить на Россию по требованию США
В Кемерове назвали причину пожара с восемью пострадавшими
ВЦИОМ: 77% россиян против передачи Японии южных Курил
Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго"
Песков назвал главную цель президента