В Челябинской области на пожаре погибла восьмилетняя девочка

В Челябинской области выясняют обстоятельства пожара, в котором погибла восьмилетняя девочка и пострадали еще три человека. В больницу с ожогами разной степени тяжести доставлены мужчина, женщина и пятилетняя сестра погибшей, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Сегодня в три часа утра в одном из домов по улице Зеленой города Миасса произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС было обнаружено тело восьмилетней девочки, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - С места происшествия госпитализированы мужчина, женщина и пятилетняя сестра погибшей. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

Как сообщили в минздраве региона, состояние пострадавшего на пожаре мужчины крайне тяжелое. Он получил ожоги 60 процентов тела, находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По поводу его дальнейшего лечения запланированы консультации со специалистами областного ожогового центра.

Пострадавшая женщина находится в состоянии средней тяжести в отделении травматологии. Пятилетняя девочка получила небольшие ожоги. Ее состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

На месте происшествия работают пожарные дознаватели и следователи СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в следственном ведомстве региона.