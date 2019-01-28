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28.01.2019 17:59
Рубрика: В мире

В Польше раскрыли "многомиллионную" аферу бывших сотрудников минобороны

Текст: Ариадна Рокоссовская
Шесть человек, среди которых протеже экс-министра обороны Польши Антония Мачеревича - его бывший пресс-секретарь Бартоломей Мищевич, задержаны антикоррупционным бюро страны за заключение невыгодных контрактов Польской группы по вооружению (PGZ) - государственного концерна, объединяющего основные оборонные предприятия Польши. Ущерб от махинаций Мищевича, его коллег из министерства обороны, бывшего депутата правящей партии, а также топ-менеджеров PGZ может быть "многомиллионным".

"Председатель Ярослав Качинский многократно говорил, что не будет "священных коров". Все равны перед законом, невзирая на удостоверения и политические симпатии", - прокомментировала случившееся на своей странице в Twitter пресс-секретарь правящей партии "Право и справедливость" Беата Мазурек. В данном случае речь идет о правой руке правящего Польшей председателя партии "ПиС" Качинского Антонии Мачеревиче, прославившемся, прежде всего, теориями заговора и абсурдными антироссийскими высказываниями.

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Напомним, что русофоб, охотник на агентов коммунистических спецслужб Антони Мачеревич возглавил министерство обороны Польши в конце 2015 года, после чего в течение года были вынуждены уволиться из оборонного ведомства или ушли в знак несогласия с его деятельностью 260 полковников и 26 генералов - то есть треть всего генералитета. К 2017-му году в министерстве недосчитались уже 36 генералов. Неудивительно, что этот период в польской армии запомнился стремительными карьерными взлетами гражданских лиц без опыта руководства войсками. Самым ярким примером был 25-летний пресс-секретарь министра Мачеревича и глава его политического кабинета Бартоломей Мищевич, прославившийся тем, что ездил в McDonald’s на служебной машине и предлагал посты в министерстве девушкам в ночном клубе. Его фамилия стала нарицательной и используется в польских СМИ для описания человека, не имеющего квалификации, и при этом, по неизвестным причинам, занимающего высокую государственную должность. До своего дебюта в польском оборонном ведомстве юный Мищевич подрабатывал в аптеке. По сведениям польского телеканала TVN24, после того, как власть в Польше в 2015 году перешла к партии "Право и справедливость", эта маленькая аптека стала развиваться и превратилась в аптечную сеть. А ее совладелец Радослав О. неожиданно оказался в правлении Польской группы по вооружению, но год назад лишился своего поста по невыясненным причинам. Он, а также директор по маркетингу Роберт К. и исполнительный директор концерна Роберт С. также были задержаны в ходе операции Центрального антикоррупционного бюро Польши (CBA).

Вместе с Бартоломеем М. и другими сотрудниками министерства обороны и Польской группы по вооружению задержали Мариуша Антони К. - бывшего депутата правящей партии "Право и справедливость", главу делегации польского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы Мариуша Антони Каминьского. Его политическая карьера  закончилась громким скандалом: в 2014 году стало известно, что он брал командировочные на поездку автомобилем, а сам летал в командировки дешевыми авиалиниями.

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И Мищевич и Каминский, хоть и недолго, были сотрудниками Польской группы по вооружению. Первый - в течение двух дней был уполномоченным правления группы по вопросам коммуникаций, после чего в правящей партии, членом которой он тогда являлся, была создана комиссия, которая пришла к выводу, что он не обладает квалификацией достаточной для того, чтобы занимать государственные должности. Второй - в феврале 2016 года возглавил Польский оборонный холдинг, являющийся частью PGZ, но в том же месяце подал в отставку, которую объяснил "давлением со стороны СМИ", разумеется, припомнивших Каминскому его увлечение лоукостерами.

Несмотря на то, что формально c PGZ оба они были связаны недолго, согласно сообщению Центрального антикоррупционного бюро Польши, "следствие ведется на основании собственных материалов ЦБА, и речь идет о безхозяйственности, ссылках на свои связи и фальсифицировании документов при заключении контрактов концерна PGZ". "По мнению следствия, имело место невыгодное распоряжение имуществом высокой стоимости", - говорится в сообщении министерства. Сообщается также, что агентами ЦБА проводятся обыски в 30 местах по всей Польше. По данным TVN24, следствие открыло "механизмы вывода огромных - многомиллионных - сумм из концерна PGZ". "Бартоломей М. получил влияние на деятельность концерна, когда стал пресс-секретарем министерства, а также главой политического подразделения министра Антония Мачеревича", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники.

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