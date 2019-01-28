В России запустили систему быстрых платежей

Система быстрых платежей в тестовом режиме начала работать 28 января в России. Через месяц она начнет действовать в полном объеме.

Разработал систему Центробанк, ранее представители регулятора анонсировали ее запуск. Пока к ней подключено 12 банков. Каждый из них сам определит количество подключенных клиентов на период проведение тестового периода.

С помощью системы быстрых платежей физлица могут круглосуточно перечислять деньги по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона. Причем операции будут совершаться независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств.

Планируется, что к системе подключатся еще 40 банков, приводит слова руководителя Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева "Интерфакс".