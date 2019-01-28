У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В России запустили систему быстрых платежей

28.01.2019,  
11:50
Текст:  Евгений Гайва
Система быстрых платежей в тестовом режиме начала работать 28 января в России. Через месяц она начнет действовать в полном объеме.
Фото: istock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработал систему Центробанк, ранее представители регулятора анонсировали ее запуск. Пока к ней подключено 12 банков. Каждый из них сам определит количество подключенных клиентов на период проведение тестового периода.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк отменит комиссии за внутренние денежные переводы

С помощью системы быстрых платежей физлица могут круглосуточно перечислять деньги по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона. Причем операции будут совершаться независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств.

Планируется, что к системе подключатся еще 40 банков, приводит слова руководителя Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева "Интерфакс".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: istockphoto.com
Apple готовит "студийные" наушники с функцией шумоподавления 10:49
Раскрыт необычный секрет Samsung Galaxy S10 10:00
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi 25.01.2019
деньги
Фото: apple.com
Apple выпустит бюджетный iPad без Face ID 10:30
"ВКонтакте" вернет деньги за покупки в магазинах 23.11.2018
Samsung Pay научился переводам с карты на карту в России 07.09.2018
платежи
Платежная система "Мир" запустит сервис бесконтактной оплаты 12.04.2018
В России создали замену для всех пластиковых карт 14.10.2016