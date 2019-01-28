Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.01.2019,  
16:57
Текст:  Алексей Иванов

В США связали появление "Охотника" с сирийским опытом ВКС России

Несмотря на то, что в ходе сирийской кампании российские военные активно использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в основном они применялись для разведки, целеуказания и корректировки огня. При этом возможности тут же поразить цель высокоточным оружием не было - приходилось направлять в заданный район боевую авиацию.

Фото: Популярная механика \ youtube.com
Российский "Охотник" увеличит ударный потенциал ВКС

Этот опыт подстегнул разработку ударных беспилотников, отметили эксперты американского издания The National Interest, комментируя недавнее появление в Сети первых снимков БПЛА С-70 "Охотник".

- Отправившись в Сирию в 2015 году, Россия не имела важного боевого элемента - способности быстро поражать цели после их идентификации, что является одной из ключевых функций [беспилотных боевых воздушных судов] сегодня, - пояснил эксперт по российским вооруженным силам Сэмюэль Бендетт. - Опыт Москвы в Сирии подчеркнул это обстоятельство - несмотря на то, что было выставлено большое количество дронов, которые позволяли русским быть более точными в бою, большинство целей были поражены пилотируемой авиацией или артиллерией.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Войска ПВО России впервые применили новейшее оружие

Издание также отмечает, что "Охотник" - далеко не единственный беспилотник, который сейчас разрабатывается или испытывается по заказу российской армии. Однако именно С-70 должен закрыть дефицит в сегменте боевых беспилотных аппаратов, способных находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Летные испытания "Охотника" должны начаться весной текущего года, сперва планируется протестировать взлет и посадку беспилотника.

По словам Тома Купера, также являющегося экспертом по российским вооружениям, чтобы быть эффективными, "Охотнику" понадобятся небольшие высокоточные боеприпасы.

Напомним, беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", его особенностями являются малая радиолокационная заметность, способность длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты. Максимальная скорость - около тысячи километров в час, вес - 20 тонн.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Lockheed Martin
США разместят в Японии новый радар системы ПРО 14:28
Пистолет Glock научили считать патроны 27.01.2019
Фото: Солдаты разбили новейший броневик армии США 23.01.2019
разработки
Фото: РИА Новости
"Безжалостные секиры": мощные минометы перебросили на фронт в Сирии 11:44
Усложнит жизнь США: на Западе оценили российского "Охотника" 25.01.2019
Владимирский завод усовершенствовал танк "Армата" 24.01.2019
ВКС России
Разломился пополам: появились фото разбившегося ракетоносца Ту-22М3 24.01.2019
Под Курском прошли первые полеты на Су-30СМ 24.01.2019